Strapanaro, grande successo Vincono Franzese e Cocchi

Con l’edizione numero 25 della Strapanaro riprende a correre il movimento podistico modenese tradizionale. Questa "classica" perfettamente organizzata dalla Polivalente San Damaso ha infatti racchiuso in un unico contenitore tutte le caratteristiche che i "runners" nostrani richiedono. Innanzitutto la competizione, con la mezza maratona agonistica di 21 km. con oltre 200 classificati. Poi lo sport per tutti, con la camminata non competitiva che ha contato oltre 1.200 presenze con ben 5 percorsi a disposizione. Ed infine l’attenzione per le nuove leve, con 200 partecipanti iscritti fra asilo, elementari e medie. La gara sulla distanza della mezza maratona ha avuto come protagonista indiscusso il formiginese Salvatore "Sam" Franzese che si è imposto in 1h13’03’’, a riprova di un eccellente e perdurante stato di forma. Dietro di lui William Talleri dei San Vito Runners, staccato però di oltre 2 minuti; altri buoni piazzamenti per i colori modenesi il sesto posto dell’altro alfiere di San Vito, Fabio Poggi, seguito da Andrea ed Alessandro Costi (padre e figlio, per i colori della Guglia Sassuolo). Non poteva mancare "l’olandese volante" Roeland Slagter, undicesimo, che ha mosso i primi passi proprio con il San Damaso e qui è tornato ad onorare l’impegno, dopo il trasferimento a Milano.

In campo femminile è stata Francesca Cocchi (Corradini) a imporre il suo ritmo per tutta la gara per poi concludere solitaria in 1h20’15’’; per le piazze d’onore occorre attendere ben 6 minuti Vittoria Vandelli (3,30 Running Team) ed Elena Neri (pol. Rubierese). La sassolese Laura Ricci è quinta in 1h29’08’’. Rassicuriamo sulle condizioni di un podista che ha avuto un malore a fine gara, ed è stato soccorso: le sue condizioni sono buone ed la causa è probabilmente da attribuirsi ad un consumo eccessivo di liquidi a causa alla temperatura decisamente eccessiva per questo periodo. Per finire segnaliamo due punti di forza della Strapanaro: il bel percorso, in massima parte sugli argini del Panaro e nella natura, e l’esperienza degli organizzatori; non sono tante le società che possono contare su ben tre generazioni di podisti attivi, come accade per la famiglia Abbati, motore instancabile della piccola ma appassionata polivalente San Damaso.

Giuliano Macchitelli