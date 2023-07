Strizzolo, c’è il lieto fine Rigiocherà con il Modena

Cantavano due cantanti che poi furono anche coppia molto amata: ’Nostalgia canaglia’ . Una coppia, torneranno ad esserla anche il Modena e Luca Strizzolo perché il ritorno dell’attaccante tornato alla Cremonese per fine prestito è cosa fatta. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, fortissima era stata la volontà dello stesso Strizzolo di rivestire la maglia gialloblù, era persino stato in città ultimamente in prima persona per incontrare il club.

Ricorderete che il Modena aveva scelto di non esercitare il diritto di riscatto al 30 giugno, la cifra era stata ritenuta alta e così la dirigenza aveva intrapreso la strada dell’attesa fiduciosa di poter poi acquistare Strizzolo a titolo definitivo e ad un prezzo diverso. Così sarà. È pronto un biennale, il prezzo del cartellino sarà decisamente inferiore rispetto alla cifra che la Cremonese aveva stabilito per il riscatto ed è chiaro quanto abbia giocato in maniera pesante la voglia del ragazzo di riabbracciare il luogo lì dove era stato bene. Sarà a disposizione di Paolo Bianco già per il ritiro di Fanano, dettaglio non indifferente per un allenatore. Il roster d’attacco canarino si arricchisce, dunque, di una pedina in più e già nota, oltre a Bonfanti, Falcinelli, Manconi, Abiuso (il quale molto probabilmente rimarrà in rosa), Giovannini e Tremolada.

A livello numerico va incluso anche Mosti, anche se le sirene della serie C si fanno sentire ma una sua eventuale cessione non avverrà in tempi brevissimi proprio perché le valutazioni dell’allenatore sono in corso e prima di ogni decisione definitiva saranno prese in considerazione tutte le opportunità, in un senso o nell’altro. Se il Modena farà un altro attaccante dal mercato (ed è più di una ipotesi) Vaira rimarrà alla finestra in agosto, ora è tempo di valutazioni per Bianco nel corso del ritiro. A proposito, scatta quest’oggi la prima fase della preparazione estiva. Il Modena si riunirà a pranzo (per i curiosi, al ristorante Il Cenacolo), ed è un momento voluto dal neo tecnico, per poi partire intorno alle 13.30 alla volta di Fanano.

Domenica mattina il primo, vero, allenamento d’inizio ritiro, anche nel pomeriggio la squadra si allenerà. Come ci ha suggerito la seduta allo Zelocchi aperta ai media di giovedì, sono fuori dal progetto Renzetti e Armellino, quest’ultimo pare indirizzato verso Lecco. Coppolaro andrà, invece, alla Carrarese, l’ufficialità è attesa in questi giorni. Martedì per la squadra di Bianco l’amichevole con il Formigine alle ore 17 e c’è già molta curiosità intorno alle prime idee del neo allenatore.

Alessandro Troncone