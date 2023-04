Su Bruno e Ngapeth il peso dell’ultima vera sfida insieme

BRUNO 6 (att. 0% su 1, 2 b.s., 1 muro) – Due set da mostro per lucidità, per garra. Poi solo sprazzi e tanto nervosismo, inclusa la consueta resa incondizionata all’altalena emotiva di suo ’fratello’ Earvin. Il che ha anche senso, considerato che era l’ultima vera partita assieme sotto la volta del PalaPanini, però da campioni di questo calibro ci si aspetta anche lucidità.

LAGUMDZIJA 7 (att. 50% su 34 con 2 err. e 2 muri sub., 2 ace, 2 b.s.) – Solido, consistente, affidabile. La sua prestazione è fosca solo nella parte centrale, quando – come già gli è successo alcune volte all’innalzarsi del livello fisico della contesa – smette improvvisamente di sfondare in attacco.

RINALDI 6,5 (att. 52% su 23 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 42% su 19 con 4 err., 2 ace, 5 b.s., 1 muro) – Chiude a testa alta, il muro della sopravvivenza è intriso dell’orgoglio di un futuro campione – su questo non c’è dubbio – fermi restando i limiti fisiologici alla sua età.

NGAPETH 6 (att. 60% su 25 con 6 muri sub., ric. 35% su 31 con 1 err., 3 ace, 7 b.s.) – Per due set aleggia attorno a Piacenza come un incubo con le gambe: ogni attacco è un punto, ogni invenzione un colpo di genio. Poi cede, via via, più al nervosismo che alla stanchezza. Probabilmente la sua colpa più grave è quella di negare il perdono al giovane Rinaldi che, dopo gli erroracci del quarto set, cercava la sua approvazione ad ogni pausa di gioco.

SANGUINETTI 6,5 (att. 56% su 9 con 2 muri sub., ric. 0% su 1, 1 ace, 4 b.s., 2 muri) – C’è anche la sua firma, accanto a quella di Rinaldi, nel sussulto d’orgoglio che quasi rimette in piedi il tie break. La Modena che scivola fuori dai playoff scudetto si consola con la stoffa dei suoi ragazzi-prodigio.

STANKOVIC 6,5 (att. 57% su 7 con 1 muro sub., 2 b.s., 2 muri) – Si vede che ci tiene, che la faccia è la stessa – piena di furore – che si era vista a Roeselare. Un muro su Simon nel quinto set è l’ultimo passo della Valsa Group lungo la strada che conduce a Trento: purtroppo non basta.

ROSSINI 8 (ric. 61% su 23) – Con un dito in meno, al centro della tempesta, mentre tutti litigano e strepitano, Totò è l’unico a fare il veterano fino in fondo. Giù il cappello.

GOLLINI 7 – Non è da tutti rispondere “presente” quando si viene ributtati nella mischia all’improvviso, dopo mesi a scaldare la panca. Soprattutto alla sua giovane età.

SALA 7 (1 muro) – Fa non una, ma due cose importantissime a muro nel convulso finale. Il monster block su Leal nel tie break avrebbe meritato un epilogo diverso.

MARECHAL 5 (3 b.s.) – La sua stagione gialloblù si chiude com’è cominciata: provandoci, ma senza essere all’altezza del compito affidatogli.

ROUSSEAUX sv – A differenza di Marechal, il lusso di provare non gli è neppure concesso.

All. GIANI 8 – Scopriamo le carte: quanto accaduto da mercoledì in avanti era semplicemente impronosticabile. Il voto a lui e al suo staff, in caso di accesso in semifinale, sarebbe stato 10.

Fabrizio Monari