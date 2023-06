Su Frattesi si scatena il derby Inter-Milan

Ha detto di avere già scelto la sua squadra, Davide Frattesi. E a occhio, verrebbe da dire, non è il Sassuolo. Il centrocampista più contesto d’Italia ha concesso una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ nel corso della quale ha raccontato come si vive questa estate da protagonista, con tutte le big che se lo contendono, per il suo – legittimo - orgoglio ("una bella sensazione") e per la gioaia di quel Giovanni Carnevali che sembra aver ottenuto ciò che voleva. Già, declinata l’offerta della Premier, il dirigente neroverde valuta le altre, che non mancano. In principio fu la Juventus, convinta ma non troppo decisa, poi ha fatto un sondaggio la Roma, giusto per rendersi conto che dovrà accontentarsi ‘solo’ del 30% di quanto incasserà il Sassuolo, e quando si è mossa l’Inter sembrava tutto (o quasi) fatto, stanti rapporti eccellenti tra i club (ieri Sensi e Pinamonti, domani forse Mulattieri) e tra i plenipotenziari (Carnevali e Marotta) dei due club. "E’ ancora lunga", ha tuttavia sempre detto Carnevali a chi lo ha avvicinato in questi giorni, ed ecco l’inserimento del Milan, che perde Tonali e cerca un sostituto all’altezza, cui non sarebbe difficile arrivare vista l’iniezione di liquidità (si parla di 70 milioni) garantita dal centrocampista ex Brescia.

La sintesi? Per dirla con Carnevali, "la trattativa è difficile", e pazienza se a occhio sembra più difficile per gli acquirenti che non per chi cederà Frattesi, ovvero un Sassuolo che incasserà, si dice, tra i 35 e i 40 milioni. Ennesimo affare per la società neroverde, che nel frattempo lavora sui giovani (Missori preso, Volpato e Mulattieri quasi, su Viti si lavora) e studia altre situazioni che verranno definite, con tutta probabilità, all’alba del mercato. Come la cessione di Marchizza (oltre al Cagliari c’è il Frosinone) e Russo (Catanzaro), quella di Muldur e Rogerio – hanno mercato all’estero, potrebbero partire entrambi, il primo quasi certamente – e la questione Pinamonti, che tuttavia si allungherà almeno alla metà di luglio, quando il mercato sarà cominciato per davvero: il centravanti piace a Lazio e Monza, oltre che alla Salernitana. Arrivassero le offerte che servono, potrebbe partire anche lui, mentre da Firenze, come noto, ‘attenzionano’ Maxime Lopez, erede designato di Amrabat in caso il marocchino scelga di andarsene. Poi c’è Berardi: le voci dalla Capitale che ne avevano fatto, qualche giorno fa, un giocatore della Lazio si sono improvvisamente spente: la quiete prima della tempesta? Forse, o forse erano davvero solo voci…

Stefano Fogliani