SORBOLO (Parma)

Mister Matteo Contini si prende il punto di Sorbolo. "Su questo campo non era facile, la squadra per 45’ mi è piaciuta e potevamo sbloccarla, nella ripresa nei 30’ finali ci siamo abbassati e abbiamo sofferto. Ma non abbia mollato. La difesa a tre? Bene tutta la fase difensiva, la scelta è stata anche perché avevamo pochi centrocampisti. Il cambio di Casucci con Navarro? Domenica avevo fatto lo stesso cambio, ma è stato bravo il mio vice a correggermi subito". Per Lorenzo Dominici "era una gara difficile, ma la squadra ha sofferto solo alla fine e potevamo anche passare noi". Per Pietro Balducci secondo clean sheet dopo il rientro. "La parata su Rossini la più difficile anche se non impossibile. Sono felice del rientro dopo il ko al ginocchio. Il gol annullato? Non sono in grado di giudicare". Per Massimo Iotti, vice dello squalificato mister Beretti, c’è rimpianto. "Nella ripresa avremmo meritato di vincere, non ho capito il motivo del gol annullato e i miei giocatori dicono che c’era un mani netto in area del Carpi, anche se lì l’arbitro ha poi fischiato fuorigioco".