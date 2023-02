Per Matteo Contini quarta gara senza successo. "Non sono soddisfatto del risultato – spiega il tecnico – ma per come si era messa col rigore diciamo grazie a Ferretti. Nei primi 45’ potevamo fare meglio, nella ripresa abbiamo creato qualcosa in più ma ai ragazzi dico bravi, hanno lottato su un campo dove giocare a calcio era difficile. Abbiamo finito la gara in 11 e visto il clima non era facile, però abbiamo trovato pochi palloni fra le linee". Decisivo Luca Ferretti. "Dietro alla parata del rigore – spiega - c’è stato un lavoro durante la settimana, avevo già visto i rigori che calciavano loro ed è andata bene. Venire qui e vincere sembra scontato ma in campo non è così, loro stanno chiusi e giocano palle lunghe, su questo campo la nostra qualità viene penalizzata". Rimpianti invece per Claudio Gallicchio. "Abbiamo fatto giocare male una grande squadra come il Carpi – spiega - l’abbiamo portata dove volevamo noi, senza subire un tiro. Peccato per il rigore".