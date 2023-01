Successo corsaro della Bsc nella trasferta più lunga

olbia

0

sassuolo

3

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Fontemaggi 11, Tajè 5, Bridi 6, Bulaich Simian 8, Gannar 5, Schirò 10, Barbagallo (L), Bresciani, Diagne n.e., Miilen n.e., Messaggi n.e.. All.: Guadalupe.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 2, Pistolesi 17, Civitico 6, Busolini 14, Martinez Vela 4, Manfredini 16, Pelloni (L), Dhimitriadhi (L), Bondavalli n.e., Rosculet n.e., Vittorini n.e., Masciullo n.e.. All.: Venco.

Arbitri: Mazzara, Di Lorenzo.

Note - Parziali: 26-28; 22-25; 20-25. Durata set: 31’; 29’; 29’. Totale durata match 89’. Ace: Olbia 5; Sassuolo 6. Muri vincenti: 5; 5.

Successo corsaro per la Bsc Materials Sassuolo che batte Volley Hermaea Olbia ed espugna il Geopalace. Dopo tre set, il match finisce con un netto 3-0 a favore degli ospiti che rientrano a casa vittoriosi dopo la trasferta più lunga della Regular Season. Nonostante il match sulla carta decisamente complicato, la squadra di coach Venco conquista il bottino pieno nel quarto impegno del mese di gennaio, centrando il settimo successo consecutivo. Nel primo set la gara è decisamente equilibrata. Entrambe le squadre scendono in campo col piglio giusto e sono decise a passare subito in vantaggio per mettere in discesa il match. La prima frazione di gioco, però, regala non poche sorprese: con scambi lunghi ed avvincenti, le squadre sono costrette a ricorrere ai vantaggi. Ad avere la meglio ed a mettere a terra due palloni di fila è la BSC Materials Sassuolo che riesce a spostare lo score sullo 0-1 grazie al 26-28. Galvanizzate dal momentaneo vantaggio, le ragazze emiliane ritornano in campo col coltello tra i denti, decise a chiudere i giochi nel minor tempo possibile. La strategia di Venco e del suo sestetto porta i risultati sperati. Nel secondo set, infatti, nonostante i tentativi delle sarde, Sassuolo riesce a restare avanti ed a mettere in discesa la gara. Il 22-25 vale lo 0-2 ed una ghiotta occasione di vittoria. Il terzo ed ultimo set è il meno equilibrato dell’intera partita. La BSC Materials Sassuolo, infatti, concede solamente venti punti alle locali. Le padrone di casa cedono sotto i colpi delle avversarie e finiscono definitivamente in ginocchio. Il 20-25 spegne i sogni di rimonta di Volley Hermaea Olbia. Vittoria netta per Bsc Materials Sassuolo che rientra dalla Sardegna con un successo rotondo frutto di cinismo e agonismo: settimo successo consecutivo.