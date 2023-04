"Successo importante, ma è ancora lunga..."

CARPI

Mister Matteo Contini si gode "una vittoria importante, abbiamo concesso il palleggio a loro e abbiamo sbagliato molto nel primo tempo in uscita, potevamo essere più bravi, ma poi ci siamo difesi con ordine e l’abbiamo chiusa nel finale. Il terzo posto? Ancora è lunga, la classifica è corta". Poi parla dei singoli. "Ho messo Sabattini per Casucci perché mi serviva uno che difendesse di più, Cicarevic? È di un’altra categoria, ha avuto un momento difficile, ma ora si allena alla grande e quando entra ha grandi colpi". Decimo gol per Sasa Cicarevic. "Non è stata una gara facile come può sembrare dal 2-0, loro palleggiavano molto ma siamo stati bravi a restare compatti da squadra. La mezz’ala è un ruolo che non ero abituato a fare, ma sono contento delle mie prove anche se sto trovando meno spazio. Doppia cifra? Avrei preferito andare in C, ora puntiamo al 3° posto". Per Fabio Varoli "nel secondo tempo loro hanno avuto un ottimo palleggio pur non creando, ma dobbiamo fare meglio le uscite, senza avere troppa fretta".

d.s.