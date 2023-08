Sudore in pista e in sala pesi Da lunedì tutti sul campo

Andrà in archivio oggi la prima settimana di preparazione atletica per Modena Volley. Con Bruno al lavoro in Brasile e ieri in viaggio da Saquarema verso Recife coi suoi compagni di Seleçao, Anton Brehme ormai prossimo all’esordio agli Europei con la sua Germania nella quale si è ritagliato uno spazio da sicurissimo titolare e Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti ormai a Bologna per l’esordio continentale di lunedì prossimo contro il Belgio alla Unipol Arena, coach Petrella attende Maksim Sazpozhkov di rientro tra una settimana mentre ha tutti gli altri effettivi della rosa 20232024 a disposzione. Il gruppo, con Osmany Juantorena e Dragan Stankovic a fare da chiocce ai più giovani, si è allenato tutta la settimana tra sala pesi, piscina e sabbia dei campi da beach volley, oltre a una buona dose di corsa e di allenamenti studiati specificamente sul campo di atletica, il tutto impartito dal preparatore atletico Oscar Berti che accanto a Petrella e Nicolò Zanni sta dettando il ritmo per arrivare il più in forma possibile al 22 ottobre. La prossima settimana la rosa della Valsa Group prenderà maggior confidenza con la palla, iniziando a mettere dentro anche esercizi tecnici e analitici, in vista della prima amichevole di stagione fissata per il 16 settembre. Allora mancherà ancora più di un mese all’inizio del campionato.

a. t.