Suicidio La Pieve: avanti 2 a 1 all’88’ riesce a perdere

LA PIEVE N.

2

BORETTO

3

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Teocoli, Ruopolo, Erihioui (63’ Paltrinieri), Belfakir (57’ Andolina), Ferrari, Teggi (63’ Bojardi), Lupusor (57’ Cirasella), Rizzo. All. Barbi

BORETTO: Zovi, Callegari, (52’ Toma (65’ Sow)), Parmiggiani R., Sassi, Gandolfi (86’ Randazzo), Rocchi, Bernini (69’ Calliku), Parmiggiani N., Ennamli, Fanti (76’ Diouf), Cabras. All. Iotti

Arbitro: Diversi di Lugo

Reti: 5’ Sassi, 83’ Cirasella, 85’ Bojardi, 89’ Ennamli, 92’ Ennamli

Note: espulso al 58’ Callegari, ammoniti Callegari, Gandolfi, Teocoli, Ruopolo

Incredibile ko per La Pieve Nonantola che in 11 contro 10 e avanti 2-1 col Boretto all’88’ riesce a perdere 3-2 scivolando a +4 sulla zona playout. Al 5’ Sassi su un corner non sbaglia solo davanti ad Ortensi. Poi succede tutto nei 7’ finali dopo il doppio giallo a Callegari. All’83’ Cirasella ribadisce in rete sulla respinta di Zovi per l’1-1. All’85’ Bojardi si gira in area e piorta avanti La Pieve, ma all’89’ Ennamli pareggia con un bel tiro dal limite e al 92’ Ennamli su punizione fa esultare il Boretto.