Sull’anello del Novi Sad il Trofeo Modena Race

Buon successo ha riscosso la 2^ tappa del Trofeo Modena Race per master che si è svolta sull’anello del Novi Sad Modena con l’organizzazione dello Spilla Team Spilamberto.

Donne: 1^ Lisa Rudella (The Twins)-2^ Michela Sferrazza (La Bottega Casinalbo)-3^ Chiara Cocchi (Esercito Accademia Modena);SGA: 1° Silvio Gradellini Team Sticchetti) -2° Massimo Canovi (idem) -3° Paolo Puggia (Caneva);SGB: 1° Marco Giaroli (Squadrareggio)-2° Silvano Croci (Velobike)-3° Claudio Guarnieri (Team Stocchetti);GTA: 1° Walter Azzolini(Team LNC) - 2° Filippo Beoni (Team Stocchetti) -3°) Alessandro Cerdelli (idem);GTB; 1° Andrea Pagliani ( Argon 18 Hicari) -2° Stefano Nicoletti (idem)- 3° Stefani Consigli (Simo Bike);F1: 1° Simone Cerio ( Simo Bike) - 2° Gianluca Remondi (Team As Amig) - 3° Marcello Di Rosa (Bike Nonantola);;F2: 1° Michele Verrascina (Team AS Amig) - 2° Nicola Boscani (Rowdy Cyclicng) - 3° Davide Bortolacelli (Team Ali Dorate Montale).

Nella foto l’ex tricolore della Sozzigalli Gianluca Remondi

Andrea Giusti