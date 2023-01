Super Bondioli, vola agli Australian Open

Da Sassuolo agli Australian Open… Federico Bondioli, ravennate classe 2005 tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, comincia la nuova stagione col botto. È volato a Melbourne lo scorso 5 gennaio e sarà impegnato, da sabato, nel torneo Itf J300 di Traralgon in preparazione all’Open d’Australia. Nel 2022 Bondioli ha conquistato il suo primo Atp a Frascati e attualmente ricopre la classifica 1030 al mondo: è stato tra i protagonisti della salvezza dello Sporting in A1, ha consolidato la sua classifica a livello giovanile vincendo in doppio a le vittorie in doppio a Vrsar e al Cairo (Egitto) e uno Slam lo ha già giocato, a Wimbledon, fermandosi al tabellone di qualificazione. Adesso l’Australia: Bondioli è infatti uno dei tre italiani al main draw di singolo e doppio degli Australian Open Juniores.