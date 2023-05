Super Castelnuovo, poker corsaro in casa del Faro

FARO

1

CASTELNUOVO

4

FARO: Crocco, Masinara, Bisoli, Biffoni (68’ Dahbi), Farini, Lenzi D., Garni, Carboni (46’ Peri), Berti (60’ Pasquali), Satalino, Landi (46’ Haber Castro). A disp: Cumani, Olezzi, Nardi, Passeri, Signori. All. Cati.

CASTELNUOVO: Bellotti, Soli, Fontanesi (88’ Corsini), Guglielmetti, Bosi (83’ Oleari), Mendoza, Bellei, Reggiani (72’ Pacilli Jo.), Carbone (85’ Cantaroni), Di Guglielmo, Progulakis (75’ Nadini). A disp: Sassi, Schenetti, Pacilli Ja., Rebecchi. All. Consoli.

Arbitro: Ruggeri di Cesena

Reti: 3’ e 17’ Carbone, 48’ Progulakis, 76’ (rig.) Garni, 80’ Nadini

Note: espulso al 92’ Pasquali, ammoniti Carboni, Lenzi, Biffoni, Pasquali, Bellei, Reggiani, Bosi, Soli

Un Castelnuovo superlativo sbanca anche Gaggio Montano con un poker che avvicina a -2 il 2° posto del Faro e porta a 13 le gare di fila senza sconfitta (11 vittorie e 2 pari) della scatenata squadra di Consoli. Al 3’ Di Guglielmo pennella per Carbone che anticipa sia difensore che portiere per 1-0. Al 17’ il raddoppio con un lancio al bacio di Soli per Carbone che dribbla il proprio marcatore e segna in diagonale. Al 27’ prima Carbone e poi Fontanesi non riescono a trafiggere Crocco. Al 32’ Bellei si invola sul fondo e crossa per Carbone, ma la sua incornata finisce alta a. Al 40’ colpo di testa di Berti, ma Reggiani salva sulla linea. Nella ripresa al 48’ lancio di Soli per Bellei che pesca Progulakis il cui tiro all’incrocio fulmina Cocco per il 3-0. Al 64’ Fontanesi manca il tap in di pochissimo. Al 76’ mano di Bosi e rigore che Garni realizza. All’80’ punizione di Di Guglielmo e Nadini fa poker in girata.