Super derby a Nonantola, la Cdr rivuole la zona playoff

Sarà un sabato ricco per il mondo del calcio dei dilettanti con ben otto anticipi che si giocheranno tutti con inizio alle ore 15. I riflettori vanno subito nella categoria Eccellenza per l’atteso derby fra La Pieve Nonantola e Terre di Castelli, che arrivano su due onde di risultati opposte: i pievani sono senza successo da 5 giornate (2 pari e 3 ko) e viaggiano al fianco di Formigine e Rolo sull’ultimo gradino della zona playout; la truppa di Domizzi seconda a -5 dalla vetta è la squadra più in forma del girone, l’unica che nelle ultime 7 giornate ha fatto più punti anche della capolista Cittadella (19 contro 17) trascinata dai 10 gol del capocannoniere Scarlata. In Promozione a Campogalliano c’è invece Atletic Cdr-Vezzano, occasione per la squadra di Greco (una sola vittoria nelle ultime 4 e fuori dalla zona playoff) per salire almeno per una notte al 4° posto contro i reggiani che viaggiano in zona playout. In Prima "C" la Vis San Prospero seconda e ancora imbattuta gioca a Gavassa col Daino e vincendo può mettere la freccia sulla capolista Virtus Libertas ora a +2. In Prima "D" c’è il super derby appenninico fra il Polinago quinto a -6 dalla vetta e un Pavullo che dopo la super partenza è scivolato, con 4 ko di fila, a ridosso della zona calda. Nelle altre gare di oggi si giocano Fox Junior-Fellegara in Seconda "E", Modenese-Cabassi in Seconda "F", Maranese-Montefiorino in Terza "A" e Sermide-San Francesco Smile in Terza "B". ECCELLENZA. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente per le gare di Eccellenza e le ultime dai campi per le modenesi. La Pieve-Terre di Castelli (nella foto Matteo Scarlata), oggi alle ore 15 X2: mister Rosi non ha ancora gli infortunati Ortensi e Lo Bello, negli oronero infortunati Massari (rottura del crociato, stagione finita), Iori, Saccani e Operato. Salsomaggiore-Cittadella 2: la capolista deve fare a meno degli infortunati Rosa, Pivetti, Iodice, De Lucca e Caselli. Castelfranco-Correggese X: Cattani (ancora squalificato) non ha Cantarello e Boccalupo, torna Pepe, in dubbio Mantovani (fastidio alla coscia). Formigine-Fidentina 1X: mister Sarnelli sempre privo di Andrea Caselli mentre rientra Binini.

PROMOZIONE. Questi i pronostici per domani di Corrente: Cdr-Vezzano (oggi ore 15) 1X, Baiso-Quarantolese 1, Vianese-Cavezzo 1, Arcetana-Fiorano 1, Camposanto-San Felice X, United Carpi-Sanmichelese X, A.P. Montagna-Nextgen 1, Sp. Scandiano- Castelnuovo 1X.

Davide Setti