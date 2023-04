Super Sassuolo al Viareggio Terza finale in sei anni

FIORENTINA

1

SASSUOLO

3

Fiorentina: Tognetti, Maggini, Saltalamacchia (19’ s.t. Italiano), Mignani, Mendoza (19’ s.t. Ofoma), Elia, Spaggiari, Ievoli, Fortini (40’ s.t. Magalhaes), Caprini, Scuderi (40’ s.t. Deli). All. Papalato (Leonardelli, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti)

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Piantedosi (1’ s.t. Caragea), Corradini, Foresta (33’ s.t. Petrosino), Lolli (23’ s.t. Rigo), Ajayi (23’ s.t. Ackah), Parlato, Di Bitonto (16’ s.t. Henriksen), Mata (33’ s.t. Sandro), Loporcaro (33’ s.t. Knezovic). All. Pedone (Zouaghi, Okojie, Fontana, Rovatti)

Arbitro: Zmau di Prato (Corcione, Cerofolini)

Reti: 7’ p.t. Loporcaro, 20’ s.t. Ajayi, 30’ s.t. Mata, 37’ s.t. Ofoma (rig.)

Note: ammoniti Di Bitonto, Saltalamacchia, Mignani, Ackah

Si prende la terza finale delle ultime sei edizioni del ‘Viareggio’, il Sassuolo, che batte anche la Fiorentina e si mette in condizione di scrivere per la terza volta – la seconda consecutiva – il suo nome sull’albo d’oro di uno dei tornei più importanti a livello di calcio giovanile.

A fare le spese della buona vena dei neroverdi i viola dell’ex Papalato, che si ‘squagliano’ subito, colpiti a freddo da Lolli quando non è ancora scoccato il 10’. Reagisce, la Fiorentina, ma Mendoza sbatte sulla ‘paratona’ di Theiner che preserva i neroverdi, che da lì in avanti non si distraggono più mettendo il match in ghiaccio con una ripresa autorevole ed autoritaria che non dà spazio agli avversari. Raddoppio a ridosso dell’ora di Ajayi, che segna addirittura di tacco, tris di Mata, che capitalizza al meglio un’azione personale e chiude definitivamente il discorso.

La Fiorentina va in gol solo su rigore, e solo nel finale di partita, con Ofoma, ma si ferma lì. Il Sassuolo invece va, confermandosi tanto letale in fase offensiva (nove i gol fatti nelle tre gare della fase finale) quanto solido (appena 2 le reti subite, nessuna su azione) in fase difensiva.

"Siamo felici, sia del risultato che della prestazione: abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo, quando siamo stati un po’ imprecisi, mentre nel secondo siamo stati più ‘puliti’ e abbiamo messo la qualità che serviva nella giocate. Adesso manca solo l’ultimo passo", dice a fine gara il tecnico neroverde Francesco Pedone, che adesso aspetta, in finale, il Torino, che nell’altra semifinale ha eliminato, battendolo di misura, il Bologna. Si gioca domani alle 15 a Torre del Lago.

Stefano Fogliani