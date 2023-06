Super Scomed Under 10 terzi

Si è conclusa la kermesse delle Finali nazionali Giovanili di hockey inline, e la Scomed Bomporto chiude con una bellissima medaglia di bronzo un periodo che l’ha vista entrare nelle prime otto società italiane, praticamente in tutte le categorie. Sono però i piccolissimi dell’Under 10 a centrare la medaglia che è sfuggita ai più grandi, al termine di una bellissima Final Four che si è disputata nello scorso week end ad Asiago: rimane un pizzico di rammarico per la finalissima sfuggita d’un soffio contro Montorio, con una incredibile rimonta che aveva visto la Scomed pareggiare 6-6 dopo essere stata sotto 0-6. Nella finalina per il terzo posto contro Monleale, non c’è stata storia, e la Scomed ha dominato battendo 8-2 Monleale, per un terzo posto di grande prospettiva, che chiude una annata ottima per il club del presidente Lucchini, con il secondo posto nella Coppa Italia di serie C, i playoff promozione per la B, che potrebbe arrivare a tavolino se le iscrizioni saranno libere, e le fasi nazionali giovanili in tutte le categorie.