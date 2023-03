Superata l’assenza di Berardinho, è la prima volta che succede

È stata a lungo ‘mission impossible’, per il Sassuolo, andare oltre l’assenza di Domenico Berardi, ma la vittoria contro la Cremonese regala a Dionisi anche questa ulteriore certezza. Quella che la squadra è cresciuta abbastanza da riuscire ad ovviare – poi sempre meglio averlo, Beradinho, ci mancherebbe – all’assenza del suo miglior giocatore. Roba da non credere, visto il noto impatto dell’attaccante sulla manovra neroverde, e viste le stimmate da ‘top player’ che il fantasista calabrese si è guadagnato nelle sue undici stagioni nel Sassuolo, ma questa, statistiche alla mano, rompe un tabù.

Nel senso che, prima di giocare contro la Cremonese, il Sassuolo con Berardi in campo aveva mantenuto la stessa media (9 gare senza di lui), ovvero 1,1 punti che aveva ottenuto nelle 15 con Berardinho in campo. La Cremonese ha rotto il tabù, mandando la media punti della squadra di Dionisi oltre Berardi. Che tuttavia, scontata la squalifica, torna domanica contro la Roma e, si augurano i tifosi neroverdi, farà di tutto per ristabilire la media che lo voleva indispensabile, screziata proprio dalla vittoria neroverde contro la squadra di Ballardini. Una della pochissime, tra le tante affrontate dal Sassuolo, con cui Berardi, infortunato all’andata, squalificato al ritorno, non è riuscito a giocare.

