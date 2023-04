Symbol a Correggio per la rivincita Pico, arriva l’abbordabile Cremona

Delicatissima trasferta domenicale, per la Symbol Amatori Modena nel torneo di A2 di hockey pista, con i gialloblù, ancora privi del bomber cileno Nicholas Fernandez e del tecnico Stefano Scutece, attesi domani alle 18 a Correggio da una BDL decisamente inguaiata, ma capace all’andata di venire a vincere a Modena: la Symbol è reduce da una pesantissima sconfitta interna contro Thiene, e non può permettersi di perdere altri punti, se non vuole accantonare i sogni di promozione, in un torneo molto equilibrato.

In Serie B torna in pista la Pico Mirandola, che alle 18 riceve al Palasport l’abbordabile Cremona, già sapendo che l’altra capolista Correggio A è stata fermata in casa dallo Scandiano, vittorioso 4-1.

Tornano in pista anche le squadre di hockey inline degli Scomed Bomporto: Nei playoff di serie C maschile, i ragazzi di Lucchini ricevono alle 19 a Bomporto il Novi Ligure, con in palio un posto nelle Finali Nazionali, mentre domenica le ragazze della squadra femminile, reduce da una severa lezione contro Vicenza vittorioso 8-0, affronteranno Civitavecchia.

r. c.