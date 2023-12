Symbol a Scandiano sognando le semifinali di Coppa Italia

Ultimo fine settimana del 2023 per le squadre modenesi di hockey, impegnate in un turno decisamente importante su tutti i fronti: nell’hockey pista la Symbol Amatori va alle 18 a Scandiano, con l’obbligo di tornare almeno con un punto: per qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia, i gialloblù hanno a disposizione due risultati su tre, ma l’hockey non è sport "da conteggi", ed ai ragazzi di Scutece servirebbe una partita come martedì sera con Correggio, per mettere al sicuro risultato e qualificazione. La Coppa Italia di serie B invece è già alle semifinali, una delle quali è organizzata domani dalla Pico Mirandola, che punta senza mezzi termini alla finalissima: per arrivarci i gialloblù di Iallacci, che schiereranno la novità Matteo Farina, dovranno superare alle 12 il Viareggio Hockey, e poi battere nel pomeriggio la vincente dell’altra sfida tra Castiglione e Molfetta. Si gioca domani anche per la Coppa Italia di serie C anche nell’hockey inline, con gli Scomed Bomporto che salgono a Ferrara, per disputare uno dei gironi di qualificazione: i gialloblù esordiranno contro l’Empoli.