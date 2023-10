Symbol Amatori domenica al PalaRoller arriva la Pico

Con le gare della prima giornata della prima fase di qualificazione della Coppa Italia di A2, parte ufficialmente al completo la stagione dell’hockey pista moenese, anche se bisognerà aspettare ancora una settimana per vedere all’opera l’attesa Symbol Amatori 1945 edizione 202324: la formula del torneo infatti, prevede la disputa di quattro gironi da cinque squadre ciascuno, e la squadra modenese, inserita nel raggruppamento "A" con Azzurra Novara, sereno, Correggio e Scandiano, inizia il proprio cammino riposando, rimandando la prima gara a sabato prossimo, quando arriverà Seregno. Prosegue invece il cammino della Coppa Italia di serie B, dove ci sarà finalmente l’esordio della seconda squadra della Symbol Amatori, che nelle prime due giornate non aveva giocato a Pesaro per problemi alla pista marchigiana, e riposato: i giovani gialloblù partono subito forte, ricevendo domenica alle 16.30 al PalaRoller di Montale l’imbattuta capolista Pico Mirandola, in una gara che potrebbe già essere decisiva per la qualificazione alla fase finale.

r. c.