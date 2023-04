Symbol Amatori e Venetalab lottano per conquistare il trono

Partita che vale un pezzo di campionato, quella in programma quest’oggi alle 18.30 al PalaRoller di Montale: di fronte la Symbol Amatori, ed il Venetalab Breganze, ovvero la prima e la seconda del girone A di A2 di hockey pista, separate in classifica da due punti. I ragazzi di Scutece sono in serie positiva da cinque gare, tutte vinte, i vicentini hanno il miglior attacco del torneo, ed in palio ci sono tre punti che, con la contestata regola di quest’anno di una sola promozione diretta al termine della stagione regolare, valgono veramente oro: sarà una battaglia, tecnica, e psicologica, con i gialloblù che devono sfruttare il fattore campo. Ferma serie B e torneo femminile, fari puntati anche sull’hockey inline, dove in serie C la Scomed Bomporto cerca a Ferrara una vittoria che la confermi almeno al terzo posto, in ottica playoff, mentre domani le ragazze della squadra femminile cercano i primi punti stagionali affrontando a Cittadella (Padova) l’abbordabile Bari, ed un Torre Pellice forse alla portata.

r. c.