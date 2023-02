Symbol con il Trissino in cerca di riscatto Scomed al debutto

Per la prima volta in stagione, nel week end tutte le squadre modenesi di hockey saranno in pista, sparse tra i campionati di hockey Pista, ed hockey inline, che registra lo storico esordio in campionato della squadra femminile degli Scomed Bomporto, impegnata domenica a Civitavecchia in un doppio turno contro la squadra locale, ed il Vicenza. La partita più importante è comunque quella di A2 di hockey Pista, con la Symbol Amatori chiamata a riscattare l’ingiusta sconfitta interna di sabato scorso: al PalaRoller di Montale alle 18.30 arriva la seconda della classe, il Trissino 2005, in una partita che regala punti pesanti per entrambe le squadre. Riparte anche la serie B, con la Pico Mirandola impegnata contro il Cremona Hockey, mentre domani alle 18 torna in pista anche la squadra femminile della Symbol Amatori, a caccia della prima vittoria stagione contro l’abbordabile Forte dei Marmi: nell’inline, delicata trasferta romagnola per la Scomed Bomporto, di scena a Riccione contro i Corsari.

r.c.