Symbol in casa contro Scandiano . Scomed a Forlì

Hockey modenese a caccia di riscatto, almeno per quello che riguarda l’hockey pista, reduce da un week end disastroso, in cui entrambe le capoliste sono state sonoramente battute: se la Pico Mirandola tornerà in pista solo sabato prossimo, per provare a conquistare una qualificazione che solo sabato scorso sembrava quasi sicura, oggi alle 18, al PalaRoller di Montale, la Symbol Amatori 1945 deve dimostrare di che pasta è fatto, contro lo Scandiano, l’altra capolista di un girone che si è improvvisamente riaperto. La severa sconfitta di Correggio ha scosso nel profondo le certezze modenesi, che oggi dovranno essere ricreate, con una prova convincente e concreta: "A Correggio è arrivata una sconfitta pesante, abbiamo sbagliato tanto – conferma Stefano Scutece, tecnico modenese – ma è stata una serata storta, che può succedere: l’obiettivo è riprendersi già con Scandiano, crescendo dal punto di vista del gioco, ma servirà una Amatori attenta, dall’inizio alla fine, e cattiva sotto porta" Torna anche il campionato di serie C di hockey inline, con gli Scomed Bomporto impegnati domenica a Forlì.

r. c.