Symbol in pista Gara spartiacque a Scandiano

È una Symbol amatori al gran completo, e molto decisa a vender cara la pelle, quella che nel pomeriggio attraverserà il fiume Secchia, per giocare alle 18 al PalaRegnani di Scandiano contro l’ambizioso Roller: si preannuncia una sfida di altissimo livello tra la formazione rossoblù, virtualmente la leader della classifica di A2, e la squadra modenese, che si presenta all’appuntamento recuperando anche gli squalificati Beato e Fernandez. Il netto successo sul Trissino ha ridato fiato alle ambizioni gialloblù, ma la gara odierna è sicuramente un vero e proprio spartiacque, anche se siamo solo ad un terzo di stagione. In serie B facile turno casalingo per la Pico Mirandola, che alle 18 riceve al PalaSimoncelli il modesto Italplastic Correggio, terza squadra del club correggese. Nei tornei di hockey inline, nuovo esame per la Scomed Bomporto che alle 19 riceve il Warriors Ferrara in una gara delicatissima per l’ammissione alle Finali nazionali.

r.c.