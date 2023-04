Symbol, la scure del giudice complica il finale di stagione

Non è stata una bella sorpresa, quella che la Symbol Amatori, si è vista consegnare dal Giudice sportivo alla vigilia delle Festività Pasquale in riferimento al turbolento finale della sfida al vertice contro Breganze: il tecnico modenese Stefano Scutece è stato squalificato per quattro turni per aver "nell’ordine minacciato ed insultato il giocatore avversario Stefano Dal Santo, a sua volta squalificato, e per aver proferito insulti nel confronti dell’arbitro".

Tre giornate invece le ha rimediate il cileno Nicolas Fernandes, dopo le due rimediate a Thiene, per intemperanze con la tifoseria breganzese, che così sarà assente già da sabato per la sfida con la terza della classe Azzurra Novara, poi per il ritorno casalingo con Thiene, e quindi per la delicata trasferta a Correggio.

La società ha comunque ufficializzato che non farà reclamo avverso alle decisioni, se non per la parte che riguarda l’ammenda ricevuta di 150 euro, "per assenza del servizio d’ordine", quando in realtà proprio l’arbitro aveva controfirmato la presenza di tutto il servizio, e la richiesta dei carabinieri.

Sicuramente la Coppa Disciplina non arriverà a Modena, ma "mazziati e cornuti" poi no….

r.c.