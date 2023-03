Symbol, quinto acuto consecutivo Tre punti di Mirandola a Pesaro

Quinta vittoria consecutiva per la Symbol Amatori, che mantiene la vetta della A2 di hockey pista: le avversarie aiutano, perché a parte Breganze che rinvia la gara per vincere la Coppa Italia di categoria su Camaiore, tutte le altre pareggiano. In serie B la Pico Mirandola porta a casa i tre punti da Pesaro.

Hockey A2, 11^ G.: Montecchio - Trissino 3-3; Azzurra NO – Thiene 5-5; Seregno - Scandiano 0-0; R.Bassano - Symbol Amatori Modena 2-3; Breganze – Correggio rinviata.

Classifica: Symbol Amatori punti 26, Breganze (*) 21, Azzurra (*) 20, Trissino 18, Scandiano (*) 16, Thiene 14, R.Bassano 12, Correggio (*) e Montecchio 8, Seregno 4.

Hockey b, 8^ g.: R. Scandiano – Cremona 5-3; Amatori PS - Pico Mirandola 3-4; Correggio A – Scandianese 7-5; Riposa: Correggio B.

Classifica: Correggio A e Pico Mirandola punti 18, Scandiano 12, Amatori PS e Scandianese 9, Cremona 6, Correggio B (*)

Inline c, 8^ g.: Imola - Scomed Bomporto 2-3; Gufi PR - Wolfpack VR 1-6; Riccione - Warriors FE 6-1.

Classifica: Wolfpack punti 20, Scomed ed Riccione 16, Warriors 12, Imola 8, Gufi -3 (penalizzato di tre punti). (*) = una partita in meno.