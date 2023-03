Symbol sbriga la pratica Seregno Scomed, sconfitta onorevole

Prosegue la corsa in vetta alla classifica di A2 della Symbol Amatori, che si sbarazza con autorità del Seregno: la squadra lombarda, ricca di ex, ha tentato di imbrigliare il gioco dei modenesi, ma con un Fernandez in gran serata, la sfida era già finita al riposo.

Negli altri campionati, sconfitta onorevole per gli Scomed Bomporto in serie C, battuti in casa dalla capolista Wolfpack Montorio, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul 2-2: i gialloblù portano a casa un buon punto che li mantiene al secondo posto.

I RISULTATI, HOCKEY A2, 10^ G.: Trissino – Azzurra NO 4-6; Scandiano – Montecchio Prec. 7-8; Symbol Amatori Modena – Seregno7-2; Thiene - Breganze 2-10; Correggio – R.Bassano 5-6.

CLASSIFICA: Symbol Amatori punti 23, Breganze 21, Azzurra (*) 19, Trissino 17, Scandiano (*) 15, Thiene 13, R.Bassano 12, Correggio 8, Montecchio 7, Seregno 4. HOCKEY FEMM, 5^ G.: Decom MT – Scandianese 7-3; Valdagno – Forte dei Marmi 5-0; Riposa: Symbol Amatori MO.

CLASSIFICA: Decom (*) punti 9, Valdagno (*) e Scandianese (*) 6, Forte dei Marmi (3), Symbol Amatori 0. INLINE C, 6^ G.: Scomed Bomporto - Wolfpack VR 2-3 DTS; – Warriors FE - Imola 8-5; Riccione – Gufi PR 7-0. CLASSIFICA: Wolfpack punti 17, Scomed ed Riccione 13, Warriors 12, Imola 8, Gufi -3 (penalizzato di tre punti). (*) = una partita in meno.

r.c.