Symbol sconfitta, A1 a rischio Pico viene raggiunta in testa

Una Symbol Amatori spuntata, ma anche sfortunata, dimostra una volta di più di soffrire la propria "bestia nera" Thiene, che dopo aver fatto fuori i modenesi in Coppa Italia, potrebbe anche costare la promozione in A1: la sconfitta interna complica non poco il cammino dei gialloblù. In serie B la Pico Mirandola riposa, e viene raggiunta in testa dal Correggio B, che vince il derby cittadino, mentre nel campionato femminile, ancora una battuta d’arresto per la Symbol Amatori.

I RISULTATI, HOCKEY A2, 14^ G.: Symbol Amatori - Thiene 0-2; Trissino-Correggio 5-3; Scandiano-Azzurra NO 5-1; Montecchio Prec. - Breganze 2-7; Seregno-R.Bassano 6-4.

CLASSIFICA: Symbol Amatori e Breganze punti 28, Trissino 27, Scandiano 25, Azzurra 22, Thiene 20, R.Bassano 18, Montecchio 11, Correggio 9, Seregno 8. HOCKEY B, 11^ G.: R. Scandiano - Amatori PS 2-4; Correggio B - Correggio A 2-7; Cremona – Scandianese 4-3; CLASSIFICA: Pico Mirandola (*) e Correggio A 24, R. Amatori PS 18, Scandiano (*) 15, Scandianese (*) e Cremona 9, Correggio B (*) 0. FEMMINILE, 8^ G.: Decom MT – Forte 11-2; Scandianese – Symbol 3-1 CLASSIFICA: Decom (*) e Scandianese 12, Valdagno (**) 6, Forte 3, Symbol 0.

r.c.