Tanti cambi di campo a causa del maltempo

Il maltempo ha costretto numerose squadre di montagna a cercare campi sintetici. In Promozione Baiso-Smile si gioca a San Michele ed è stata anticipata a domani, cambia il campo per domenica di Polinago-Bibbiano, al ’Ferrari’ di Fiorano. In Prima traslocate 3 gare di domenica: Lama-Junior Fiorano alle 17 a Savignano, Pavullo-Madonnina alle 18,30 a Forano e Valsetta-Monteombraro alle 17,30 a Vado, In Terza ’A’ Prignanese-Real Modena a Castellarano, Real Maranello-Madonna di Sotto alle 17 a San Michele e Zocca-Montefiorino alle 14,30 a Savignano.

Recuperi. In Seconda ’E’ mercoledì 15 si giocano La Veloce-San Faustino e Spezzanese-Rubierese. In Terza ’A’ mercoledì 8 ci sono A. Solignano-A. Palafitta e Bortolotti-Real Maranello, mercoledì 15 Bortolotti-Terre di Castelli, Fonda-Zocca e Real Dragone-Montefiorino.