Tarantini all’Inter libera Catellani

Anzitutto, non è stato un sabato positivo per la Primavera 3 di Paolo Mandelli, uscita sconfitta 2-0 da Vercelli nel primo atto dei playoff del girone A. Sotto gli occhi della famiglia Rivetti, i giovani canarini si sono dovuti arrendere, rimandando in questo modo il discorso a sabato 22 aprile nel ritorno di Bomporto, ma servirà una piccola impresa.

Collegamento utile per tornare ad aggiornare il lavoro del Modena proprio in tema di giovani. La notizia del sorpasso all’Inter per Andrea Catellani, sempre più vicino al suo ritorno in canarino nei panni di responsabile del settore giovanile, è certa e trova continue conferme. Quella più concreta arriva ancora una volta da Milano. L’Inter (intenta a salutare Roberto Samaden, forse direzione Atalanta, forse direzione Coverciano) avrebbe individuato in Massimo Tarantino il sostituto dell’ex capo dell’area giovani nerazzurro, in passato responsabile dei vivai di Bologna e Roma. Pare sia stata una scelta di Beppe Marotta, dopo un’attenta scrematura dei candidati. Ad ogni modo, tutto questo conferma e spinge Catellani verso Modena, a maggior ragione dopo i colloqui avuti con Vaira e i Rivetti la scorsa settimana, dai quali è emersa enorme fiducia per una fumata bianca a breve. Allenatori. Da segnalare, tra i diversi ospiti dello stadio ’Braglia’ durante la gara con il Parma, la presenza di un disoccupato di lusso come Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico della Ternana ha assistito al match con attenzione e preso nota. Chissà che non sia alla ricerca di un’avventura emiliana.

a.t.