Tassi conquista la maglia di campione regionale Allievi

Il modenese Edoardo Tassi ( della squadra Ale Cycling Modena) ha conquistato la maglia di campione regionale allievi 2° anno a Misano Adriatico, bissando il successo che aveva ottenuto tra gli esordienti. Il Team diretto da Milena Cavani e del patron Stefano Belloi, ha colto altri due regionali con l’allieva Jolanda Sambi e l’allievo del 1° anno Nicholas Scalorbi e a Follonica (Grosseto) nella 4^ tappa del Giro d’Italia ha confermato in rosa Lucia Bramati e Giada Martinoli, completando un bottino di grande rilievo.Tre anche i titoli conquistati dal Team A Favore del Ciclismo, guidato dall’ex professionista Michele Paletti, con Edoardo Bonafini tra gli juniores, Leonardo Manfredi tra gli esordienti e Valentina Bravi tra le allieve.

La mattinata romagnola ha visto protagonista la gara Open maschile, che ha assegnato i titoli a Matteo Valentini (V.C. Reggio) ed Elite a Marco Marzani (Team Manni) migliore dei gialloblù il vignolese Enrico Benassati (14°). Avvincente la gara degli juniores, dove alle spalle di Bonafini è salito sul secondo gradino del podio un brillante Matteo Rinaldi e sono giunti nella top ten gli altri gialloblù Giacomo Ghiaroni (5°) Luca Spezzani (6°) Manuele Mutolo (7°), Luca Brancaleon (9°) e Alessandro Ingrami (10°). Podio tutto Ale Cycling tra gli allievi 2°: alle spalle di Edoardo Tassi sono saliti sul podio Giulio Baccini e Stefani Cavalli. Tra gli allievi del 1° anno fuori per un incidente meccanico Marcello Pelloni (11°) Scalorbi ha preceduto il compagno di squadra Cristian Vargas. Alle spalle dell’allieva Sambi è giunta 6^ Anna Mucciarini (Serramazzoni). A Misano podio anche per gli esordienti Lucia Baccini e Beatrice Trabucchi in casacca Ale Cycling Team.

Al Giro d’Italia in terra toscana su di un percorso pesantissimo per la pioggia, l’azzurra Lucia Bramati 3^ assoluta e 1^ delle Under 23 ha conservato la rosa al pari della juniores Giada Martinoli, pur assente per influenza, avendo un buon margine sulla compagna Greta Pighi, che ha matenuto la seconda piazza.

E’ giunta al 5° posto Eva Lechner (Ale Cycling Modena). Domenica prossima la corsa rosa del fuoristrada si trasferirà a Torino.

Andrea Giusti