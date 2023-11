Tennis, Carlotta Arginelli è campionessa italiana under 10

Si aggiunge un altro capolavoro al 2023 da favola di Carlotta Arginelli. A poche settimane dai due titoli conquistati in Spagna al "Master Kinder Joy of Moving Tennis Trophy" presso la Rafa Nadal Academy, la talentuosa tennista classe 2013 tesserata per il Club La Meridiana di Modena si è confermata campionessa d’Italia Under 10 vincendo il "Master Junior Next Gen Italia" di Torino, per uno storico bis mai riuscito a nessuna, dopo il trionfo di qualche mese fa al "Master Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of moving" di Roma. Una vittoria che per il circolo modenese vale doppio perché arrivata in una finale "made in Modena" contro la compagna Sofia Foggia, atleta de La Meridiana allenata sempre dal maestro Alessandro Arginelli, papà di Carlotta. A Torino c’era il gotha del tennis giovanile italiano con i 200 migliori giovani della penisola (20 per categoria, maschile e femminile) dall’Under 10 all’Under 14, qualificati grazie ai successi nei tornei delle macroaree. Carlotta Arginelli, esentata dal primo turno, ha fatto un percorso netto senza lasciare nemmeno un set alle rivali fino alla finale: ha debuttato negli ottavi battendo in due set (6-1 6-3) Vittoria Fredduzzi del Ct Piancastagnaio, poi nei quarti ha fatto fuori Emma Cortonesi (Tc Le Molette Roma) 6-1 6-1, quindi in semifinale nel primo derby modenese ha piegato 6-0 6-3 Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena. E’ partita dalle qualificazioni Sofia Foggia con il 6-1 6-0 su Martina Rondina (Montanari Ascoli), quindi negli ottavi ha lasciato appena 3 game (6-1 6-2) a Virginia Cereghini (Ct Delebio Sondrio), nei quarti ha superato (6-1 6-1) Aurora Freni (Tennis Palermo) e in semifinale ha dovuto ricorrere al tie break del terzo set (3-6 6-0 10-5) per avere la meglio su Lavinia Di Bernardini (MD Tennis Roma). La finale tutta modenese ha poi premiato Arginelli che ha vinto 6-3 il primo, ceduto 4-6 il secondo e vinto 10-4 al tie break.

Davide Setti