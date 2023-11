Tennis, Carlotta Arginelli super. Arrivano due trofei internazionali per l’under 10 della Meridiana

Il fantastico 2023 di Carlotta Arginelli, talento cristallino made in Modena della racchetta azzurra, si arricchisce di altri due titoli, i primi in campo internazionale. La classe 2013 che gareggia per La Meridiana, allenata da papà Alessandro, si conferma fra le migliori promesse del tennis europeo anche al debutto con la maglia azzurra, facendo subito centro al "Master Kinder Joy of Moving Tennis Trophy", l’evento ospitato a Manacor, in Spagna, dalla Rafa Nadal Academy coi migliori Under 10 d’Europa, a cui hanno partecipato per la rappresentativa azzurra i sette vincitori e i sette finalisti del Master di Roma del luglio scorso. Carlotta ha trionfato nel tabellone del doppio misto, in coppia con l’austriaco Jonas Mittermayr vincendo in scioltezza le 5 partite fino alla finale che li ha visti mandare al tappeto il bulgaro Teodor Nikolchovski e l’ungherese Domonkos Gemes. Nel singolare invece l’atleta modenese ha vinto il torneo "Consolation" facendo 3 su 3 fino alla sfida decisiva con Gaia Serra Zanetti. Un successo che era arrivato dopo essere uscita nel tabellone principale solo per mano dell’austriaca Lena Angleitner, che poi ha stravinto il singolare femminile Under 10.

Due "perle" quelle spagnole che si incastonano in un 2023 da record cominciato a marzo col successo nello Junior Next Gen di Sassuolo, proseguito col trionfo nel doppio al Next Gen del Circolo Pineta 2018 a Verona, prima della "ciliegina" del primo posto al "Master Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of moving" di Roma. Un tris a cui sono seguiti i successi nella tappa del circuito "Junior Next Gen" giocata nei campi del Centro Federale Estivo del Brallo, grazie a cui si è issata in vetta della classifica Under 10 femminile in Italia, il trionfo con la squadra di Modena che dopo 36 anni di attesa ha vinto la Coppa delle Province sempre a Brallo e la vittoria della Macroarea a Correggio di ottobre centrando un poker nel circuito Junior Next Gen che in campo femminile non era mai riuscito a nessuno.

Davide Setti