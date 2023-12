Tennis da tavolo. Villa D’Oro domina, vittoria Pfm

L’ultima giornata del girone di andata dei campionati di tennistavolo è stata caratterizzata dai derby tra le formazioni di serie B e C2 di Cdr e Villa D’Oro, con netto sopravvento dei rossoneri.

In B2 la Zerosystem Villa D’Oro ha affrontato il derby da capolista, ma anche la Bonfatti Filettature si è presentata all’appuntamento con un dignitoso terzo posto, oltre che con tre ex di lusso provenienti proprio dalla cantera villadoriana. Era lecito attendersi un incontro assai combattuto: pur partendo da favoriti Bacchelli e compagni hanno comunque fatto la voce grossa e si sono imposti con un 5-1 tutto sommato agevole.

Per la Cdr punto della bandiera di Lorenzo Guercio, mentre Daniele Rossi, per la erosystem, ha chiuso il girone d’andata imbattuto e con una nuova doppietta, imitato, per l’occasione, da Michele Bignami. Stesso risultato anche nel derby di C2, dove la Pfm si è imposta sulla Pizzeria Vesuvio Cdr. Entrambe le formazioni sono scese in campo alquanto rimaneggiate, ma i rossoneri hanno potuto contare sul talento dei propri giovanissimi: il solito Lorenzo Rettighieri Under 15, Davide Monari, Under 17, in giornata di grazia, e l’esordiente Elena Ferretti, pure lei Under 17.