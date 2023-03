Tennis Junior Next Gen sui campi dello Sporting

Semaforo verde per il Tennis Junior Next Gen, la manifestazione tennistica che comincia oggi sui campi dello Sporting Club Sassuolo e raccoglie attorno alle strutture di via Vandelli ben 415 atleti. Detto che quello sassolese è uno dei pochissimi club (quattro in tutto) in Italia accreditato dal circuito Junior Next Gen per ospitare un evento, resta da aggiungere come la macroarea cui fanno riferimento i tabelloni comprende, oltre all’Emilia Romagna, anche Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ma vi è un’ampia adesione dalla Lombardia, soprattutto Milano, poi atleti che provengono da Liguria e Marche. Gli oltre 400 atleti al via verranno suddivisi nelle categorie under 10, under 12 e under 14 maschile e femminile, con tabellone di qualificazione a preludere al main draw. Oggi, come detto il via alla manifestazione che si protrarrà fino a domenica 19 marzo: per tutta la durata dell’evento, ingresso libero e gratuito al club per assistere agli incontri.