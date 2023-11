Tennistavolo. L’Under 17 Ferretti è d’argento

Campionati a squadre in pausa nel mondo del tennistavolo per lasciare il posto invece alle competizioni delle categorie giovanili.

A San Felice sul Panaro si sono disputate le gare di qualificazione ai prossimi campionati italiani di categoria. I podi modenesi di giornata sono stati appannaggio delle ragazze: nell’Under 17 Elena Ferretti (foto) è arrivata seconda, mentre la compagna di squadra Elena Gabbi si è aggiudicata un buon bronzo.

Bronzo sfiorato invece, nell’Under 17 maschile da Davide Monari, che ha chiuso al quarto posto. Quinto posto per Matteo Malpighi nell’Under 21. Assenti i due villadoriani più quotati, Lorenzo Rettighieri e Daniele Rossi, qualificatisi al WTT Youth Contender, importante manifestazione internazionale che vede impegnati i più promettenti giovani del tennistavolo a livello mondiale.

Rossi, ha mancato l’appuntamento con la fase finale della categoria Under 19 di un soffio, sconfitto per 3-1 dallo sloveno Vovk e con un tiratissimo 3-2 dal malgascio Razafinarivo. Un traguardo mancato davvero di poco per lui.