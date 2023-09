Teresa Messora, brillante prova in azzurro Agli Europei Under 17 l’Italia chiude col bronzo

Si conclude con una bella medaglia di bronzo, l’avventura della modenese Teresa Messora agli Europei Under 17 che si sono conclusi a Correggio: per la giovanissima esterno della Symbol Amatori, 14 anni compiuti da meno di sei mesi, una bellissima avventura in azzurro che con un po’ più di fortuna si sarebbe potuta concludere con un metallo più pregiato. L’Italia U17 aveva iniziato benissimo il torneo continentale, con due vittorie su Germania e Francia, dove tra l’altro la Messora aveva segnato, poi sono arrivate la netta sconfitta con il Portogallo, e soprattutto l’inusuale pareggio per 0-0 con la sorprendente Inghilterra, che grazie al pari imposto anche al Portogallo aveva superato di un punto le italiane, guadagnandosi la qualificazione alla finalissima, e costringendo le azzurre alla finale 3°4° posto contro la Germania battuta 2-1, mentre le lusitane ’rullavano’ le inglesine. Archiviata la parentesi europea, ora Teresa Messora si cala nell’attività di club, probabilmente a Scandiano, dove andrà in prestito, visto che quest’anno la Symbol Amatori femminile non gioca.

r. c.