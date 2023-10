"Ternana al Braglia: 15 incontri, 6 vittorie Modena e 7 della squadra umbra"

Quando si presenta al Braglia la Ternana è sempre un’avversaria da prendere con le molle. Infatti nei 15 precedenti, tutti nel torneo cadetto, le vittorie del Modena sono 6 contro le 7 della squadra umbra e 2 pareggi. Le reti sono però a favore dei gialloblù, 25 contro 23. A fare il sorpasso per quanto riguarda il numero dei gol è stato il successo della scorsa stagione.

Il 27 agosto 2022, terza di campionato, la squadra di Attilio Tesser si affermava 4-1 su quella di Cristiano Lucarelli grazie alle reti di Diaw su rigore, l’autogol di Capuano e, dopo che Favilli aveva dimezzato lo svantaggio, i gol di Falcinelli e di Tremolada. Il Modena, che proveniva dalla Serie C, era reduce da due sconfitte consecutive, in casa con il Frosinone e a Cosenza, e in città c’era un po’ di apprensione: poteva questa squadra essere competitiva anche in Serie B? Sì, e lo dimostrava proprio con questa larga vittoria. La batosta non andava giù al presidente delle ’Fere’ Stefano Bandecchi, oggi sindaco di Terni, che affermava: "Ho una squadra di m***a che ha perso contro una squadra di m***a", e definiva "razzisti" i tifosi modenesi. Poi gli passava, si pentiva e chiedeva scusa. Un’altra importante vittoria sulla Ternana il Modena la coglieva il 10 febbraio 2002, quando la squadra di Gianni De Biasi, reduce dalla sconfitta sul campo del Napoli, si imponeva 2-0 con reti di Fantini e Fabbrini riprendendo lo slancio verso la Serie A, che sarebbe arrivata al termine di un’entusiasmante galoppata. Quella squadra era la ’Longobarda’. Il successo più ampio sulle ’Fere’ (belve o bestie in dialetto ternano) il Modena, allenato da Stefano Pioli, lo coglieva il 2 ottobre 2004, vincendo 4-0 con reti di Asamoah, Vignaroli, Antonini e Campedelli. Ma in precedenza, il 6 dicembre 1970, c’era stato un 4-0 anche a favore della Ternana.

Il principale responsabile del pesante rovescio casalingo veniva individuato nel portiere Renato Piccoli, sostituito dalla partita successiva dal giovane Paolo Conti, prelevato in estate dal Riccione, che sarebbe poi rimasto imbattuto per 683 minuti, dimostrandosi una scelta felice dell’allenatore Leandro Remondini. Proprio contro la Ternana il 14 marzo 1976 svanivano le speranze di promozione in Serie A del bel Modena di Mario Caciagli, battuto 4-2, con Bellinazzi e Ferradini autori delle reti gialloblù. La vittoria per 1-0 del 18 settembre 2015 firmata dall’uruguaiano Olivera era dei pochi momenti di gloria di un Modena che lentamente sarebbe scivolato in Serie C nonostante il cambio di allenatore, da Hernan Crespo a Cristiano Bergodi. Come si vede, la Ternana al Braglia non è mai da sottovalutare.

Rossano Donnini