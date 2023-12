Ternana rimonta, Parma allunga, Modena scivola in ottava posizione

Con il successo corsaro in rimonta (da 2-0 a 2-3) della Ternana sul campo del Lecco nel posticipo di ieri, si è chiusa anche la terz’ultima giornata di andata nel campionato cadetto. È stato un turno con risultati a sorpresa, con tutte le prime in graduatoria che, ad eccezione del Parma che ha pareggiato a Cosenza, dell’1 a 1 tra Modena e Cittadella e dal successo del Palermo sul Pisa, hanno conosciuto una sconfitta amara. Clamoroso in questo quadro lo scivolone della Cremonese contro il fanalino di coda Feralpi. Per quel che riguarda la zona promozione diretta, il Parma ha allungato di un punto sul Venezia sconfitto a domicilio dal Sudtirol. Dal terzo all’ottavo posto, ultimo utile per i playoff, sorpasso del Palermo al Modena che scende in ottava piazza, ma pur sempre con un buon vantaggio (cinque punti) su Samp e Brescia appaiate in nona posizione. Ma attenzione a queste due squadre, che stanno rimontando in graduatoria. In coda, a parte la Feralpi staccata, grande caos con ben sei formazioni, tra cui la Reggiana, nell’arco di soli due punti. Tra queste continua a recuperare la Ternana, che da quando è arrivato Breda in panchina ha messo in carniere 11 punti in cinque partite. Per tornare a casa nostra, col pari di sabato al Braglia col Cittadella i canarini, a due turni dal termine dell’andata, hanno già due punti di vantaggio rispetto al più che discreto giro di boa dell’anno scorso. Nelle due prossime impegnative trasferte consecutive a Cremona e La Spezia.

Ponsi e Taibi a Gialli di sera

Intanto Due grandi ospiti stasera su Trc alle 21,30 con l’ultima puntata del 2023 di Gialli di Sera, il settimane sportivo dedicato alla stagione del Modena calcio. In studio saranno protagonisti il difensore canarino Fabio Ponsi, nell’ultimo periodo titolare fisso nell’undici di Bianco, e Massimo Taibi, ex manager del Modena in anni difficili, fino all’estate scorsa dirigente della Reggina. Collegamento esterno con l’azienda modenese Malagoli Aldebrando dove saranno presenti alcuni tifosi gialloblù

a.b.