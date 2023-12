Terre di Castelli Campione d'Inverno, Recriminazioni per Direzione Arbitrale

Non si è conclusa con lo 0-0 del 90’ la eco della super sfida di Eccellenza fra Terre di Castelli e Cittadella, che ha incoronato la squadra di mister Salmi campione d’inverno.

Già a fine gara dalle due parti il mirino era finito sulla direzione dell’arbitro Previdi di Modena, protagonista con un errore grave per parte. In casa Terre di Castelli la recriminazione è per la gomitata con cui al 18’ Guidone ha colpito al volto Gozzi, costringendo l’intervento della barella (nella foto) e il trasporto del centrale in ospedale. Per Gozzi un ko con fratture multiple allo zigomo, alla mandibola ed al canale orbitale che lo costringeranno a finire sotto i ferri per un intervento chrurgico.

Un intervento da rosso che l’arbitro non ha punito nemmeno con la punizione e che avrebbe costretto per 75’ la Cittadella in dieci. Sull’altro fronte invece la Cittadella recrimina (a ragione) per la rete ingiustamente annullata a Martinez nel finale che sarebbe valsa i tre punti. Quando infatti Boilini calcia dal limite colpendo il palo, Martinez che poi segna in tap in è tenuto in gioco da un. difensore.

Violenza. Ieri il Crer e il Cra (Comitato Regionale Arbitri) hanno stigmatizzato gli episodi di violenza di queste settimane avvenuti sui campi dei dilettanti, l’ultimo in Consolata-Monteombraro. "Lo sport in generale, e il calcio in particolare, - si legge nel comunicato - sono veicoli e propulsori potenti di quei valori così preziosi dentro e fuori dal contesto del gioco e nulla hanno a che vedere con ciò che esula e oltraggia l’immagine del nostro movimento. Crer e Cra manifestano massima solidarietà alle vittime dei fatti in oggetto e contestualmente auspicano e raccomandano massima severità e nessuna tolleranza nei confronti degli autori dei fatti in oggetto.

È necessario un ulteriore giro di vite, affinché il problema sia estirpato. I responsabili di atti violenti che esulano dal gioco saranno prontamente segnalati alle autorità competenti per l’applicazione dei provvedimenti conseguenti".

Mercato. In Prima all’Ubersetto arriva il portiere Mattia Bruno Di Gennaro (2002) dal Maranello, nella scorsa stagione a Formigine, che domenica ha già debuttato nella vittoria casalinga contro la Madonnina.

In Seconda il Medolla ha preso a centrocampo Isaac Agyemang Dumfoo (’89) dalla Virtus Correggio, ex Cavezzo e San Prospero Correggio, ha svincolato il centrocampista Bianco, ha ceduto Darraji al Bondeno e la punta 2001 Salvioli che va al Rivara.

