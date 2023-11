Terre di Castelli, la vetta è a -4

TERRE DI CASTELLI

1

MONTECCHIO

0

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hajbi, Carta (80’ Ferrari), Dembacaj, Gozzi, Hoxha (87’ Ben Driss), Pampaloni, Stanco (80’ Uhunamure), Pigozzi (63’ Bruno), Esposito L. (70’ Scarlata). A disp. Auregli, Esposito E., Prandini, Cornia. All. Domizzi

MONTECCHIO: Valtolini, Blotta, Torri (77’ Romanciuc), Bassoli (70’ Davoli), Oliomarini, Borghi, Sane, Zavaroni (59’ Pavarini), Bedotti, Dall’Aglio (81’ Contini), Bevilacqua (70’ Lusetti). A disp. Sodano, Longhi, Neri, Frontera. All. Ferretti

Arbitro: Carlini di Cesena

Reti: 24’ L. Esposito

Note: ammoniti Pigozzi, Oliomarini e Stanco

La settima vittoria nelle ultime 9 gare vale doppio per il Terre di Castelli che accorcia a -4 dalla vetta. Al 24’ il gol: Pampaloni ruba palla e da destra serve Luca Esposito che non sbaglia. Al 28’ Bevilacqua si libera al tiro trovando l’ottimo Venturelli alla parata. Al 47’ Pampaloni cicca una conclusione al volo molto invitante. Al 51’ Hoxha si incunea a destra e ma Voltolini gli dice di no. Al 57’ Stanco calcia a colpo sicuro ma si vede intercettare la conclusione da Oliomarini. Al 62’ Bevilacqua in rovesciata impegna Venturelli. Al 65’ Bedotti spara fuori la palla dell’1-1. Al 91’ Uhunamure viene ipnotizzato da Voltolini che respinge ma lascia la palla in area per l’accorrente Bruno che si fa murare il 2-0.