Terre di Castelli rinforza la mediana, Real Maranello prende Dyllen, le trattative in Emilia-Romagna

Il colpo di giornata è quello del Terre di Castelli che rinforza la mediana con Ignazio Carta, centrocampista ’91 che arriva dalla Correggese che due anni fa era nel Carpi di Lega Pro che sfiorò il salto in B. Dopo le ultime 3 stagioni in Eccellenza alla Modenese per Andrea Tardini la ripartenza è in Promozione al Castellarano. In Seconda il colpo di giornata lo fa il Real Maranello, già certo del ripescaggio dalla Terza, che ha chiuso per Rockson Dyllen centrocampista 2002 del Castelvetro, che nelle ultime 4 stagioni ha giocato con Spilamberto e Maranese. Alla Fox Junior Serramazzoni è tornato dal Pavullo l’attaccante classe 2000 Sebastian Gorrieri. In Prima altra conferma per l’Ubersetto col centrocampista Matteo Scacchetti (‘93) capitano nella scorsa stagione, mentre la Fortitudo rinnova l’accordo con il centrocampista Andrea Stanzani. In Terza due nuovi arrivi in casa Eagles Ancora Sassuolo: trovato l’accordo con il difensore Massimiliano Corti (’91) proveniente dalla Madonna di Sotto e definito anche il ritorno del portiere Nicolò Nevicati (‘90) dopo una pausa lavorativa. Nel reggiano in Eccellenza il Fabbrico ha ingaggiato il difensore esterno Simone Dodi ex Lentigione e nella passata stagione alla Piccardo Traversetolo. In Prima Categoria il Casalgrande del neo tecnico Davide Pavesi ha preso dal Maranello l’attaccante Aldi Shpijati, mentre torna il difensore Riccardo Ravazzini.

Davide Setti