Terre di Castelli, un buon punto con qualche rimpianto

AGAZZANESE

0

TERRE DI CASTELLI

0

AGAZZANESE: Borges, Vago (1’st Koci), Barba, Mastrototaro, Favari, Mauri, Farina, Bragalini, Forbiti (42’st Casali), Pastorelli (37’st Licciardello), Corbellini (16’st Imprezzabile). A disp: Di Maio, Riccardi, Cloralio, Vago, Daniello. All. Piccinini

TERRE DI CASTELLI: Auregli (22’ Venturelli), Gargano, Saccani, Carta (14’st Ferrari), Dembacaj, Massari, Hoxha, Pigozzi, Stanco (23’st Uhunamure), Esposito E. (1’st Pampaloni), Esposito L (31’st Iori). A disp: Hajbi, Carrera, Bruno, Scarlata. All. Domizzi

Arbitro: Zadrima di Pistoia

Note: ammoniti Corbellini, Mauri, Barba, Carta, Gargano, Pigozzi

Buon punto con qualche rimpianto per il Terre di Castelli sul campo dell’Agazzanese. Al 1’ Stanco non riesce ad arrivare su un pallone arretrato di Luca Esposito. Risponde l’Agazzanese con due punizioni di Forbiti, la prima disinnescata da Auregli al 12’, la seconda bloccata dal sostituto Venturelli al 28’ (problema muscolare), che al 39’ salva in uscita sui piedi di Totaro. Nella ripresa Saccani impegna Borges, poi Venturelli è attento su Pastorelli. Al 17’ Pigozzi a tu per tu con Borges spara alto su invito di Gargano.