Terremoto in casa dello Skra Belchatow: licenziato il presidente Piechocki

Come era nell’aria da tempo, intanto, è in atto una vera e propria rivoluzione in seno allo Skra Belchatow, prossimo avversario di Modena in Coppa Cev, atteso dai gialloblù al PalaPanini per mercoledì 8 marzo. Sotto la lente d’ingrandimento soprattutto i risultati e la gestione del club da parte dell’ormai ex presidente Piechocki: la Pge, società elettrica da anni main sponsor e presente anche nel cda della società, ha infatti contestato soprattutto la stagione in corso, dove a fronte di grandi investimenti economici (lo Skra è uno dei club col budget maggiore in Polonia) non sono arrivati i risultati attesi, tolta appunto finora la Coppa Cev. Ecco allora che nel consiglio di sorveglianza del club svoltosi ieri, in una seconda seduta nel giro di una settimana, è stata presa la decisione di licenziare Piechocki. Il nuovo presidente sarà Piotr Bielarczyk, a partire dal 16 marzo. Un terremoto, insomma, che però potrebbe avere l’effetto di placare i giocatori, che avevano minacciato uno sciopero in massa e messo in discussione la loro presenza sia nei match di Plus Liga che nella trasferta modenese di coppa. Non solo il caos societario, alla base di questa minaccia, ma anche e soprattutto il ritardo nei pagamenti degli stipendi agli atleti, un altro dei nodi alla base delle prestazioni della squadra ritenute deludenti (otto sconfitte consecutive in campionato) e che il nuovo coach Andrea Gardini (foto) è riuscito a risollevare solo in parte nella competizione europea. Modena si troverà allora di fronte una formazione al completo e che forse avrà ritrovato lo spirito battagliero perso in corsa, nonostante quasi tutti i titolari siano già sicuri di non rimanere il prossimo anno.

a.t.