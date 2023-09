Terza sconfitta consecutiva per il Camposanto

V. CAMPOSANTO

1

ARCETANA

2

V. CAMPOSANTO: Aloè, Diozzi (65’ Azindow), Boschetto, Pjolla (45’ Bozzani), Pignatti, Mensah M.A., Grazia, Mogavero (45’ Pregnolato), Momodu (87’ Tecku), Natali, Baraldi (70’ Amadori). A disp. Benetti, Cirami, Ed Darraj, Ofosu. All. Luppi

ARCETANA: Giaroli, Pacella, Pozzi, Vaccari, Pederzoli, Lusvarghi, Xhuvelaj (47’ Marino), Montanari (47’ Corradini S.), Animah Barbari, Bernabei, Turci (68’ Pignatti). All. Paganelli

Reti: 40’ Pederzoli, 80’ Natali, 87’ Bernabei

Terzo ko di fila per il Camposanto, piegato nel finale dall’Arcetana. Al 40’ reggiani avanti da corner con Pederzoli che tutto solo batte Aloè. All’80’ Amadori per Azindow, palla per Natali che di piatto fa 1-1. La Virtus ha altre due occasioni ma il palo e la traversa dicono di no al vantaggio e così all’87’ su un errore di Grazia, Bernabei si ritrova il pallone tra i piedi per il 2-1.