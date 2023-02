como

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 12, Veneriano 10, Nicolini 7, Nardo 18, Badini 11, Conti 20, Rolando (L), Stroppa, Nicoli. Non entrate: Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi, Pinto. All. Chiappafreddo

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 8, Lancellotti, Frangipane 8, Fronza 12, Visintini 15, Zojzi 18, Bici (L), Montagnani, Bozzoli. Non entrate: Bonato, Barbieri (L), Nordi, Mammini. All. Ghibaudi

Arbitri: Marconi, Manzoni

NOTE – Parziali: 25-15, 27-29, 27-25, 25-16. Durata set: 21′, 31′, 30′, 23′; Tot: 105′

Terza sconfitta consecutiva per l’Emilbronzo 2000 Montale che depone le armi per 3-1 contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Con questo risultato Montale scivola al penultimo posto in classifica, agganciata a quota 18 punti da Offanengo.

La cronaca. Nel primo set parte male l’Emilbronzo che perde subito terreno sotto i colpi di Conti. Le padrone di casa scappano via in un amen toccando anche il +10, senza permettere repliche alle nerofucsia che si arrendono sul 25-15. La formazione di coach Ghibaudi inizia a carburare nel secondo set: dopo l’iniziale 8-5 locale, Montale viene trascinata da Zojzi e Visintini che la rimettono in scia. La Tecnoteam prova a scappare sul 24-20, ma una grande rimonta ospite forza il parziale ai vantaggi: Zojzi è scatenata, chiudendo sul 27-29 che riporta il match in parità. Nel terzo set l’equilibrio resta sovrano, nonostante l’ennesima partenza ad handicap per Montale (-4). Le nerofucsia tornano a contatto: 19-21. Sul più bello, però, gli errori condannano l’Emilbronzo. Ultimo set: monologo locale.