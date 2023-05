Tesser: "A Benevento per noi è già un playoff"

di Rossano Donnini

Prima il dovere poi il piacere. Già conseguito l’obiettavo stagionale della salvezza, Attilio Tesser si concentra sulla possibilità di agguantare i playoff: "Adesso c’è una certezza: il Modena il prossimo anno giocherà in Serie B. Era quello che la società aveva chiesto, averlo raggiunto con un certo anticipo ci permette di affrontare i prossimi due turni con serenità. Sono molto felice di quello che abbiamo fatto, ringrazio tutti perché insieme abbiamo raggiunto un traguardo che apparentemente è poco ma per me vale moltissimo. La voglia di raggiungere i playoff è tanta, la squadra sta bene, si è liberata di quella tensione che si portava dietro da un po’, ma non ha perso la concentrazione. In settimana ha lavorato con la mente libera e maggiore qualità, consapevole di avere ottenuto un grande risultato. Ma ci siamo anche detti che questo è solo un passaggio, sia pure importante, e che dobbiamo provare fino in fondo a ottenere il massimo, consapevoli che ci sono pochi punti in palio e diverse squadre che hanno una classifica migliore della nostra. Arrivare ai playoff è difficile ma dobbiamo crederci e provare a fare sei punti. Con il Benevento per noi è già un playoff: vinci e speri ancora, non vinci e ti fermi lì. Proviamoci".

Pensa che il Benevento sia già rassegnato alla retrocessione?

"È stata l’annata disgraziata di una squadra con potenzialità incredibili, che tutti consideravano fra le candidate alla promozione. Mi aspetto una partita difficile contro un avversario di qualità che cercherà di chiudere nel miglior modo possibile davanti al suo pubblico. Anche se è ultimo, potenzialmente il Benevento è una grande squadra".

Indisponibili nel Modena?

"Sì, non ci sono Panada che è influenzato, e Ferrarini che ha avuto un piccolo risentimento, l’ennesimo di un’annata sfortunata. C’è invece Armellino, che si era fermato nella rifinitura. Duca o Ionita, che è un ex, sono candidati a prendere il suo posto". Nelle ultime uscite il Modena è sembrato un po’ stanco. La salvezza può portare energie nuove?

"È stato un campionato lungo e impegnativo, che ha richiesto tante energie, fisiche e mentali. La stanchezza fisica a questo punto della stagione è normale, però l’aver già raggiunto il traguardo che c’eravamo posti può aiutare a recuperare mentalmente".

Dove pensa che il Modena abbia perso quei due o tre punti che gli permetterebbero di essere già nei playoff?

"Tutte le squadre hanno qualche punto da rimpiangere. Io mi concentro sulla metà del girone di ritorno, quando nel giro di una settimana abbiamo perso tre partite consecutive, contro Reggina, Ascoli e Como, sconfitte che potevano tagliarci le gambe perché tutte abbastanza immeritate. Ce ne sono state diverse di partite dove avremmo meritato qualcosa in più".