Tesser: "Bellissima, ma serviva più cattiveria"

di Alessandro Bedoni

PERUGIA

Una vittoria di grande peso specifico. Lo sa bene Attilio Tesser, che si presenta in sala interviste con un’aria distesa, anche se si lascia sfuggire sottovoce di aver tremato quando il Var ha dovuto verificare un presunto mani di Oukhadda quando mancava una manciata di secondi al fischio finale.

La gara dei canarini al Curi è stata praticamente perfetta, anche se: "Non siamo stati forse sufficientemente cattivi, perchè in una partita che avevamo preso sin da subito in mano potevamo già far male nel primo tempo. Dopo il gol di Gerli a inizio ripresa abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla e il non averlo fatto ha generato un po’ di tensione. Però non era semplice, a sette partite dalla fine gli scontri diretti pesano sempre di più. I ragazzi hanno fatto una bellissima partita, anche quelli che sono entrati hanno fatto la loro parte in pieno". E tra i subentrati, dieci minuti di grande intensità da parte di Duca, che nel momento del maggior pressing del Perugia ha conquistato palloni e soprattutto un paio di falli importanti. "Edoardo sta completando un bel percorso di crescita, sono contento di lui. Ma chiunque fosse entrato avrebbe fatto bene, ne sono certo. Oggi siamo stati presenti, ordinati e puliti, dando sempre intensità alla prestazione. In altre occasioni avevamo giocato così, ma non siamo stati supportati dal risultato. Stavolta portiamo a casa tre punti importanti. Se sono soddisfatto della stagione fino a qui? Quando saremo matematicamente salvi, ma solo allora, vi dirò di sì". Qualche collega perugino gli chiede se il successo sia più figlio dei meriti del Modena o dei demeriti dei padroni di casa, ma Tesser si smarca bene dalla domanda: "Scusate ma io guardo solo a casa mia. Anche se l’avversario è sotto tono, ma tu non fai le cose giuste, alla fine fai male anche tu, quindi oggi guardo ai meriti della mia squadra, che ha giocato una gara della quale sono pienamente soddisfatto. E abbiamo vinto contro una squadra che, nei filmati delle ultime partite che ha disputato, mi aveva fatto tutt’altro che cattiva impressione".