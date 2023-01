Tesser blinda Romeo: "Mai stato sul mercato"

di Rossano Donnini

Alla fine il successo del Modena appare netto e meritato, ma quanta fatica per sbloccare il punteggio. Lo riconosce anche Attilio Tesser: "Nel primo tempo nessuna squadra riusciva a prendere il sopravvento sull’altra, e non ci sono mai stati tiri in porta. In pratica le due squadre si sono annullate. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia, li abbiamo messi subito in difficoltà e avremmo potuto fare gol con il colpo di testa di Diaw finito contro la traversa, poi c’è stata la grande occasione di Bonfanti. Il Cosenza ha avuto l’opportunità per passare in vantaggio ma Gagno ha fatto una grande parata, poi abbiamo vinto più che meritatamente".

La svolta con le tre sostituzioni dopo un’ora di gioco: "Sono stati ingressi importanti, abbiamo messo più potenziale offensivo, più forza fisica. Sono entrati giocatori più dinamici, che attaccavano di più la profondità. E Giovannini ha anche fatto gol". In pratica è cambiato tutto il reparto offensivo: "Avevamo preparato la partita in un certo modo, poi come a Frosinone a un certo punto ho inserito due attaccanti, una soluzione che mi aveva convinto, così ho messo dentro Bonfanti e Strizzolo, con dietro Giovannini che con la sua velocità e l’abilità nell’uno contro uno poteva essere l’arma in più. Sono passato dal 4-3-2-1 al 4-3-1-2 che si è dimostrato più positivo". La differenza l’ha fatto soprattutto Giovannini: "Contento per lui, che è riuscito anche a fare gol. È un ragazzino di qualità, la porta la vede poco, anche in allenamento, per questo durante la settimana gli facciamo fare un lavoro specifico. Contro avversari che si chiudono con la sua rapidità e destrezza può metterli in difficoltà. Dipende dal tipo di gara, a Bolzano aveva fatto bene, a Frosinone meno. Le sue qualità risaltano in determinate situazioni, abbiamo vinto partite importanti a Bolzano con Giovannini e a Parma e Ferrara senza di lui. Però il ragazzino vale e contro il Cosenza ci ha dato qualcosa in più. Ha grandi margini di crescita. Sul mercato non lo è mai stato – proprio stamattina è previsto un confronto tra l’agente del giocatore e il ds Davide Vaira, ndr –, fin dall’inizio della stagione ho detto che doveva rimanere". Cambiati tre quarti della difesa: "Ponsi ha avuto un problema, Renzetti ha fatto bene, con Oukhadda più spinta sulle fasce, Cittadini che ha ritrovato la condizione. Ho fatto fatica a lasciare fuori Silvestri". Dopo questa vittoria si può parlare di playoff: "No, solo della prossima partita".