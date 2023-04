Tesser-Castori, quando l’amico è avversario

di Alessandro Troncone

Prima dell’arrivo di Claudio Ranieri (71 anni), Attilio Tesser e Fabrizio Castori (rispettivamente 64 e 68 anni) guidavano con la solita tenacia che ha contraddistinto la loro carriera la batteria degli allenatori di B, dall’alto della loro esperienza.

Guai a chiamarli ’anziani’, sia ben chiaro. Giusto qualche capello bianco di troppo, qualche ruga in più ma la voglia di battagliare sui campi non mancherà mai. Attilio e Fabrizio, poi, hanno alle spalle anche una lunga amicizia come dichiarato dallo stesso tecnico del Modena, amicizia coltivata negli anni e cementata tutte le volte in cui i due si sono incontrati. Castori (che lunedì a Perugia non ci sarà per squalifica) è l’allenatore che Tesser ha incrociato più volte in carriera, ben 12. Con un bilancio di 4 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo dei quali un girone fa allo stadio ’Braglia’. La loro prima volta risale al 2004, il Cesena (avventura bellissima di Castori) supera 1-0 la Triestina in serie B e lo fa anche al ritorno con uno 0-2 a Trieste. Tesser si toglie la prima soddisfazione l’anno successivo, sulla panchina del Mantova, battendo l’amico Castori con un sonoro 4-1. Una bella vittoria l’attuale allenatore del Modena la conquista battendo la Salernitana promossa in A nel gennaio 2021, a Salerno, con il Pordenone. E prendiamo spunto da queste due ultime squadre per dire, inoltre, che siamo al cospetto di due allenatori specialisti in miracoli sportivi.

Chi l’avrebbe mai pensato, infatti, che quel Novara riuscisse a fare il doppio salto dalla C alla A oppure che il Carpi, guidato da Castori, riuscisse a diventare ’Immortale’ toccando la massima serie ormai otto anni fa. L’indimenticato allenatore marchigiano si è ripetuto a Salerno, Tesser stava per farlo a Pordenone. E, forse, è proprio la serie A il premio che i due amici di una vita non sono mai riusciti a farsi, pur meritandolo in più di una situazione della loro carriera. Strana la vita, soprattutto quella degli allenatori. Strana per tutti, non per loro che da sempre hanno accettato ogni avventura, ogni percorso, ogni incarico come una sfida, qualsiasi essa fosse. In C, in B, in A. Perchè le categorie, per quelli come loro, rappresentano solo una lettera. Sono gli uomini, i calciatori, le emozioni a fare la differenza. Vedere per credere i ricordi che hanno lasciato in ogni piazza che hanno vissuto, dal primo all’ultimo giorno. Ecco perchè a 64 e a 68 anni, sono ancora lì, a sudare per ottenere l’ennesimo risultato, l’ennesima salvezza che per entrambi, quest’anno, potrebbe davvero valere come una coppa.